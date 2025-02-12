والد زيزو: لدينا 7 عروض رسمية وسأكشف عن مفاجأة في الوقت المناسب

قال والد زيزو لاعب الزمالك إن نجله رمز من رموز الزمالك ولعب في بداية مشواره مع النادي عندما انضم من أحد الفرق البرتغالية، بمليون و500 ألف جنيه لمدة 6 أشهر، ثم وقع عقدا جديدا بـ 3 ملايين جنيه.

وأضاف وقتها كان فرجاني ساسي يحصل على 29 مليون و500 ألف جنيه، وطارق حامد على 18 مليون جنيه، ومحمود علاء 14 مليون جنيه، وتم التعاقد بعدها بموسم مع أكثر من لاعب أبرزهم بن شرقي بمليون و150 ألف دولار في الموسم.

رسالة والد زيزو للمغرضين

وتابع والد زيزو في تصريحات تليفزيونية إن المسؤولين وبعض المنتمين للزمالك يرددون بأن المبلغ الذي يحصل عليه زيزو حال التجديد، سيفسد غرفة الملابس، وأنا أتساءل لماذا لم يرددوا هذا الكلام وقت ساسي وبن شرقي وغيرهم.

زيزو كان يحصل على 3 ملايين جنيه في فترة بن شرقي وساسي وطارق حامد ومحمود علاء وكان عنده سلام نفسي وبيموت نفسه في الملعب.

مجلس لبيب لم يتواصل معنا

مجلس حسين لبيب لم يتواصل معنا حتى الآن، ونجلي شاري الزمالك ولدينا 7 عروض رسمية وأنا منتظر حتى النهاية من أجل الجماهير.

بعض المسؤولين في الزمالك عاوزين يحرقوا ابني ويطلعوه خاين وبيضغطوا عليه من خلال الجماهير والسوشيال ميديا عشان يقولوا ان هو اللي رافض التجديد للنادي

زيزو، فيتو

مجلس لبيب باع ابني مرتين

مجلس حسين لبيب باع إبني مرتين.. مرة للشباب السعودي في يناير 2024، ووقتها الزمالك كان سيحصل على 12 مليون دولار.

والمرة الثانية باعه المجلس لنيوم السعودي في شهر أغسطس 2024 وكان الزمالك سيحصل على 6 مليون و300 ألف دولار.

وفجأة قبل الإعلان وتفعيل العقد النهائي الكابتن حسين لبيب تراجع خوفا من غضب الجماهير.

نجلي يقدر الزمالك مثل شيكابالا ولن أسمح لأي حد انه يشوه صورته بين الجماهير.

إبني لم يطلب هذا المبلغ للتجديد

هل من المنطقي أن يخرج نائب رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ويصرح بأن زيزو طلب 80 مليون جنيه، وأقسم بالله العلي العظيم هذا لم يحدث ولم نطلب هذا المبلغ.

حاليا زيزو عقده منتهي ويحق لنا التوقيع لأي ناد، لكن نجلي حتى الآن شاري الزمالك ومرتبط بجماهيره، لكنه حزين وغاضب من الجماهير التي تهاجمه في المباريات وعلى السوشيال ميديا.

لدي مفاجآت نارية وأكثر من ذلك سأكشف عنها في الوقت المناسب

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