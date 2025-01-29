أشرف بن شرقي يشعل ثورة غضب جماهير الزمالك ضد مجلس لبيب

الزمالك، شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب والاحتقان بين جماهير الزمالك بعد فشل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع لاعبين مميزين وصفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه الغريم التقليدي، النادي الأهلي، تحركات قوية في سوق الانتقالات بتعاقده مع لاعبين بارزين مثل محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، وهو ما زاد من استياء جماهير الزمالك التي طالما طالبت بتدعيم الفريق بلاعبين قادرين على رفع مستوى النادي في مختلف البطولات.

على الرغم من الدعم الكبير الذي كان يحظى به مجلس إدارة الزمالك من الجماهير، إلا أن التعاقدات الأخيرة لم تكن على مستوى الطموحات الجماهيرية، وهو ما انعكس على أداء الفريق في المباريات الماضية وأثرت على نتائج الفريق مؤخرًا والتعاقدات مع صفقات ليس على قدر طموح نادي الزمالك مثل سيدي ندياي وكوستا وميشالاك وعمر فرج ومهاب ياسر وغيرهم من التعاقدات التي أغضبت الجماهير.

فيما تعاقد النادي الأهلي مع تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق والريان القطري الحالي قبل انضمامه للأهلي ومعه أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري الذي فسخ تعاقده معه تمهيدا للانتقال للأهلي في صفقتين لاقتا إعجاب جمهور الأهلي، بينما فشل الزمالك في إتمام صفقات من نفس العيار.

الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل تكمن في عدة عوامل، أولها الضعف المالي الذي يعاني منه النادي نتيجة لعدة مشاكل إدارية وغرامات مالية كبيرة من الفيفا واتحاد الكرة بالإضافة لعدم صرف مستحقات اللاعبين مما تسبب في عدم إبرام الصفقات المحتملة التي تعثرت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك.

الأمر الذي زاد من الغضب هو شعور الجماهير البيضاء بأن إدارة النادي لا تملك رؤية واضحة للمستقبل، خاصة في ظل تطور مستوى المنافسين وتعاقدهم مع نجوم قادرين على تقديم الإضافة الفنية الكبيرة، هذا الإحباط ترجمته جماهير الزمالك عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث امتلأت التعليقات والمشاركات بالغضب من سياسة التعاقدات وإدارة الفريق بشكل عام.

هناك مطالبات متزايدة من جماهير الزمالك بضرورة إحداث تغيير جذري في إدارة النادي، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة عالية ومميزين لتفادي الخروج خالي الوفاض من البطولات المحلية والقارية، كما أن الجماهير ترى في التعاقدات الناجحة للأهلي مثالًا يجب أن يسعى الزمالك لتحقيقه، في ظل الرغبة الكبيرة في المنافسة على جميع الألقاب.

في الختام، يبقى السؤال المهم هو: هل ستستجيب إدارة الزمالك لمطالب الجماهير وتعمل على تحسين خططها التعاقدية في المستقبل؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة في تحديد مستقبل النادي خلال المواسم القادمة في ظل غضب جماهير الزمالك من مجلس إدارة النادي.

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