الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف بن شرقي يشعل ثورة غضب جماهير الزمالك ضد مجلس لبيب

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

الزمالك، شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب والاحتقان بين جماهير الزمالك بعد فشل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع لاعبين مميزين وصفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 يأتي ذلك في وقت شهد فيه الغريم التقليدي، النادي الأهلي، تحركات قوية في سوق الانتقالات بتعاقده مع لاعبين بارزين مثل محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، وهو ما زاد من استياء جماهير الزمالك التي طالما طالبت بتدعيم الفريق بلاعبين قادرين على رفع مستوى النادي في مختلف البطولات.

على الرغم من الدعم الكبير الذي كان يحظى به مجلس إدارة الزمالك من الجماهير، إلا أن التعاقدات الأخيرة لم تكن على مستوى الطموحات الجماهيرية، وهو ما انعكس على أداء الفريق في المباريات الماضية وأثرت على نتائج الفريق مؤخرًا والتعاقدات مع صفقات ليس على قدر طموح نادي الزمالك مثل سيدي ندياي وكوستا وميشالاك وعمر فرج ومهاب ياسر وغيرهم من التعاقدات التي أغضبت الجماهير.

فيما تعاقد  النادي الأهلي مع تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق والريان القطري الحالي قبل انضمامه للأهلي ومعه أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري الذي فسخ تعاقده معه تمهيدا للانتقال للأهلي في صفقتين لاقتا إعجاب جمهور الأهلي، بينما فشل الزمالك في إتمام صفقات من نفس العيار.

الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل تكمن في عدة عوامل، أولها الضعف المالي الذي يعاني منه النادي نتيجة لعدة مشاكل إدارية وغرامات مالية كبيرة من الفيفا واتحاد الكرة بالإضافة لعدم صرف مستحقات اللاعبين مما تسبب في عدم إبرام  الصفقات المحتملة التي تعثرت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك.

الأمر الذي زاد من الغضب هو شعور الجماهير البيضاء بأن إدارة النادي لا تملك رؤية واضحة للمستقبل، خاصة في ظل تطور مستوى المنافسين وتعاقدهم مع نجوم قادرين على تقديم الإضافة الفنية الكبيرة، هذا الإحباط ترجمته جماهير الزمالك عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث امتلأت التعليقات والمشاركات بالغضب من سياسة التعاقدات وإدارة الفريق بشكل عام.

هناك مطالبات متزايدة من جماهير الزمالك بضرورة إحداث تغيير جذري في إدارة النادي، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة عالية ومميزين لتفادي الخروج خالي الوفاض من البطولات المحلية والقارية، كما أن الجماهير ترى في التعاقدات الناجحة للأهلي مثالًا يجب أن يسعى الزمالك لتحقيقه، في ظل الرغبة الكبيرة في المنافسة على جميع الألقاب.

في الختام، يبقى السؤال المهم هو: هل ستستجيب إدارة الزمالك لمطالب الجماهير وتعمل على تحسين خططها التعاقدية في المستقبل؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة في تحديد مستقبل النادي خلال المواسم القادمة في ظل غضب جماهير الزمالك من مجلس إدارة النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة نادي الزمالك النادي الأهلي حمود حسن تريزيجيه حسين لبيب جماهير الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك محمود حسن تريزيجيه نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نادي الاهلي نادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يكشف مستقبل محمود بنتايك مع النادي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

حصاد 10 جولات من الدوري الممتاز، بيراميدز يعتلي القمة، الزمالك أقوى خط هجوم بـ 21 هدفا، وناصر منسي يتصدر قائمة الهدافين، والأهلي صفر خسارة

ads

الأكثر قراءة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

بعد أشرف بن شرقي، هل يكتفي الأهلي بـ 4 صفقات شتوية؟

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالسوق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية