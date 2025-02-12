البيت الأبيض: امتلاك إيران للسلاح النووي خط أحمر

أعلن البيت الأبيض، أن امتلاك إيران لسلاح نووي خط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

محاربة ترامب للفساد



وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع يوميا أوامر تنفيذية لمحاربة الفساد.

اتفاق مع إيران بشأن وقف برنامجها النووي

في وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف برنامجها النووي، واصفًا طهران بأنها "خائفة" وراغبة في التفاوض.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا سنبرم اتفاقًا مع إيران".

وأكد ترامب أنه يفضل ألا "تقصفهم إسرائيل بقوة"، كما يعتقد كثيرون أنها ستفعل بمساعدة أو موافقة الولايات المتحدة.

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