الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني أمام إيفرتون

الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في مرمى إيفرتون بالدقيقة 73 من المباراة التي تجمعهما على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أحرز بيتو لاعب إيفرتون، هدف تقدم فريقه في شباك ليفربول، بالدقيقة 11 بعدما استغل تمريرة بينية بعد ركلة حرة لفريق إيفرتون، لينفرد بالحارس أليسون بيكر ويودعها الشباك.

وفي الدقيقة 15، انطلق محمد صلاح من الجبهة اليمنى وراوغ لاعب إيفرتون، ليرسل عرضية مميزة حولها أليكسيس ماك أليستر لهدف التعادل.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، وتوقف لعدة دقائق بسبب علاج لاعب إيفرتون إيليمان ندياي قبل استبداله ليشارك بدلا منه جاك هاريسون، ليستمر التعادل 1/1 بين الفريقين.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول كلا من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كورتيس جونز، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

تشكيل إيفرتون ضد ليفربول في ديربي الميرسيسايد بـ الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل إيفرتون ضد ليفربول اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أوبرين - تاركوفيسكي - براينثويت - مويكولينكو.

خط الوسط: جانا جايي - جارنر - دوكوري.

خط الهجوم: ليندسروم - نديايي - بيتو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فيرجينيا - بيجوفيتش - كيين - هاريسون - أشلي يونج - ألكاراز - شيريف - هيث.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد ليفربول

1- ليفربول 56 نقطة

2- آرسنال 50 نقطة

3- نوتينجهام فورست 47 نقطة

4- تشيلسي 43 نقطة

5- مانشستر سيتي 41 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

7- بورنموث 40 نقطة

8- أستون فيلا 37 نقطة

9- فولهام 36 نقطة

10- برايتون 34 نقطة

11- برينتفورد 31 نقطة

12- كريستال بالاس 30 نقطة

13- مانشستر يونايتد 29 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15- وست هام يونايتد 27 نقطة

16- إيفرتون 26 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- ليستر سيتي 17 نقطة

19- إبسويتش تاون 16 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

الديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك

سيكون جوديسون بارك، ملعب نادي ايفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

ويودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.

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