أوقاف الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون بين المديرية واللجنة النقابية لخدمة العاملين

استقبل الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأربعاء بمكتبه الشيخ السيد أمين عسيلي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف الإسكندرية، والشيخ أحمد عبد المنعم الأمين العام، ومحمد خلفية عضو المجلس، بحضور الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة، نائب رئيس اللجنة النقابية.



يأتي ذلك بتوجيهات وتعليمات من الدكتور الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف

دار اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين المديرية واللجنة النقابية لخدمة جميع العاملين بالمديرية، وتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمصلحة العمل والعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية، مؤكدين أننا جميعا في قارب واحد هو النهوض بمؤسساتنا على جميع المستويات لخدمة الجماهير والعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه المرحلة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد خدمة لديننا ووطننا



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