الأحد 02 فبراير 2025
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مطار القاهرة يحقق زيادة 9% بحركة الركاب و7% بالرحلات الجوية في يناير 2025

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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حقق مطار القاهرة الدولي خلال شهر يناير 2025 نموًا ملحوظًا في إجمالي الحركة الركابية والجوية، حيث استقبل المطار 2 مليون و587 ألف راكب، بينما بلغ عدد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران الوطنية والأجنبية 18,450 رحلة، مسجلًا زيادة بنسبة 9% في أعداد الركاب و7% في عدد الرحلات مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

مطار القاهرة يحقق زيادة بنسبة 9% في حركة الركاب و7% في الرحلات الجوية في يناير 2025


ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة إرتفاعًا في الحركة الركابية والجوية خلال الفترة القادمة نتيجة الاقبال علي عمرة شعبان ورمضان إضافة إلي كافة الخدمات التي يوفرها مطار القاهرة للمسافرين علي متن رحلات الطيران المتعددة الجنسيات ٠

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذه الزيادة تعكس رؤية مطار القاهرة نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي رئيسي لحركة الطيران، من خلال الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات. وأضاف: "نعمل على تحقيق التوازن بين التوسع في الحركة الجوية وضمان أعلى مستويات الراحة للمسافرين، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم قطاع الطيران المدني المصري."

من جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن هذه الأرقام تعكس التزام الشركة بتوفير تجربة سفر متميزة، مشيرًا إلى أن "تحقيق هذه الزيادة في أول شهر من العام الجديد هو تأكيد على جهودنا في تقديم أعلى معايير الخدمة والجودة، وتعزيز مكانة المطار كمركز رائد يربط مصر بالعالم وفقًا لأفضل معايير التميز."

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