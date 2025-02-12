الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر: الشعب الفلسطيني سيد قراره ولا حق لأحد في إجباره على قبول التهجير

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،فيتو
ads

يدعو الأزهر الشريف لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة شريطة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وممارسة أقصى درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف العدوان على غزة، وتحلي مسؤولي العالم بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان، مؤكدًا أنه لا حق لأحد في إجبار الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول مقترحات غير قابلة للتطبيق، وعلى العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الأزهر يدعو لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار غزة

وطالب الأزهر في بيان له قادة العرب والمسلمين، وشرفاء العالم وحكماءه، وحراس العدالة، وشعوب الأرض كافة، أن يرفضوا مخططات التهجير التي تستهدف طمس القضية الفلسطينية ومحوها للأبد بإجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم، والتخلي عن أرضهم التي عاشوا فيها لآلاف السنين، دون مراعاة لحرمة الوطن وأمومة الأرض، مؤكدًا أن تخلي المجتمع الدولي عن نصرة المظلومين والمقهورين، سيدفع العالم كله -من شرقه إلى غربه- إلى عدم الاستقرار، وسيتحول إلى غابة حقيقية يأكل فيها الأقوياء حقوق الضعفاء والمستضعفين.

الأزهر: على العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم 

ويدعو الأزهر المؤسسات الدينية حول العالم، لتوجيه صوت الدين للدفاع عن المستضعفين في فلسطين، محذرًا من أن إقصاء هذا الصوت العالمي، وتعمد إسكاته؛ مسؤولية أمام الله -جل وعلا- وسيحاسبنا الله عليها، وأن رسالة الأديان الأولى هي نصرة الضعيف وحمايته؛ فكل الأديان ترفض طرد الفلسطينيين من أرضهم، وإجبارهم على تركها للآخرين، ونحن في عالم من المفترض أن تحكمه القوانين والأعراف الدولية، مشددًا على أن ما يحدث اليوم على أرض فلسطين سابقة تعيدنا إلى عصور ما قبل التاريخ!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة اعمار غزة اعادة اعمار قطاع غزة الأزهر الشريف الشعب الفلسطيني القدس الشريف القضية الفلسطينية وقف العدوان علي غزة الازهر

مواد متعلقة

نقابة الصحفيين بالإسكندرية وبيت العائلة: ندعم موقف الدولة مع فلسطين

لمواجهة مخططات التهجير، «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة بعنوان: «فلسطين..حق لا يموت»

غزة للمصريين، جون بولتون يقترح حل الدول الثلاث لقضية فلسطين ونسيان الدولتين

لا للتهجير، السيسي وجوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مبعوث ترامب يطالب حماس بمغادرة قطاع غزة ويوجه رسالة إلى مصر وقطر

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة موقف البلدين وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بـ غزة

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في ديربي المرسيسايد ضد إيفرتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية