الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تضبط 2796 مخالفة تموينية متنوعة خلال يناير

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التموين وضبط الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين. 
 

جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير 

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير التي أسفرت عن ضبط ١٢٠ طنا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. 
 

 

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مواصلة الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال التعاون بين إدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية وأجهزة المحافظة المختلفة في الأحياء والمراكز والمدن.
 

كما شدد المحافظ على ضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين. 
 

وجاء في تقرير الجهود انه تم في مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ضبط ٢٨.٥ طن دقيق بلدي مدعم، وضبط ٢٥.٥  كجم دقيق فاخر مجهولة المصدر، ١٦٤ بطاقة تموينية.
 

وفي مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط ١٦ أطنان أرز حر، ٣.٥ طن أرز بسمتي، ٩ أطنان مكرونة، ٥ أطنان ملح، ١٩ سكر حر، طن نشاء، ٣ أطنان فول صويا، ٣ أطنان لوبيا جافة وتوابل وطحينة، ٤ أطنان مصنعات لحوم وأسماك وجمبري مجمد.
 

كما أسفرت الحملات عن ضبط ٢.٥ طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ضمت خضار مجمد، عدس أصفر، ذرة صفراء، جلوكوز حلويات، لبن بودرة فول مدشوش، عصير معلب، مخللات، مش، زبادي، شعرية سريعة التحضير، تمور، جبنة رومي، مربي، عسل اسود، مقرمشات، سميد بسبوسة، نخالة نعمة وخشنة.

وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز والبنزين تم ضبط ٧٨ أسطوانة غاز منزلي، ألف لتر سولار، ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠ قبل بيعها بالسوق السوداء  .
 

ومن جانبه قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير ٦٤٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة وعدم وجود رخصة نشاط وشهادات صحية وفواتير للمنتجات الغذائية وتم إرسالها إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية المواد الغذائية المخابز البلدية والسياحية عادل النجار محافظ الجيزة مخالفة تموينية مديرية التموين والتجارة مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظ الجيزة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تقوم بحملة لتنظيف وإزالة المخلفات البلاستيكية من نهر النيل

مواصفات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم: نسبة حضور الطلاب تجاوزت 90%؜ منذ بداية الفصل الدراسي الثاني

تنبيهات عاجلة لمدير تعليم الجيزة لضمان الانضباط داخل المدارس

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريق "أطفيح - الكريمات"

مصر واليابان تتعاونان بمجال تغير المناخ والحد من التلوث البلاستيكي.. البيئة تعلن الدخول في مرحلة الانتقال العادل للحد من الأكياس البلاستيكية.. وتضع حوافز التمويل بالشراكة مع أصحاب المصلحة

التعليم تُصدر ضوابط جديدة لتسكين الطلاب في المدارس

قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبلة
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق قبل حلول شهر رمضان

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء وهذا العيار يسجل 2320 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية