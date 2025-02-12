الجيزة تضبط 2796 مخالفة تموينية متنوعة خلال يناير

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التموين وضبط الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.



جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير التي أسفرت عن ضبط ١٢٠ طنا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مواصلة الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال التعاون بين إدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية وأجهزة المحافظة المختلفة في الأحياء والمراكز والمدن.



كما شدد المحافظ على ضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.



وجاء في تقرير الجهود انه تم في مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ضبط ٢٨.٥ طن دقيق بلدي مدعم، وضبط ٢٥.٥ كجم دقيق فاخر مجهولة المصدر، ١٦٤ بطاقة تموينية.



وفي مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط ١٦ أطنان أرز حر، ٣.٥ طن أرز بسمتي، ٩ أطنان مكرونة، ٥ أطنان ملح، ١٩ سكر حر، طن نشاء، ٣ أطنان فول صويا، ٣ أطنان لوبيا جافة وتوابل وطحينة، ٤ أطنان مصنعات لحوم وأسماك وجمبري مجمد.



كما أسفرت الحملات عن ضبط ٢.٥ طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ضمت خضار مجمد، عدس أصفر، ذرة صفراء، جلوكوز حلويات، لبن بودرة فول مدشوش، عصير معلب، مخللات، مش، زبادي، شعرية سريعة التحضير، تمور، جبنة رومي، مربي، عسل اسود، مقرمشات، سميد بسبوسة، نخالة نعمة وخشنة.

وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز والبنزين تم ضبط ٧٨ أسطوانة غاز منزلي، ألف لتر سولار، ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠ قبل بيعها بالسوق السوداء .



ومن جانبه قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير ٦٤٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة وعدم وجود رخصة نشاط وشهادات صحية وفواتير للمنتجات الغذائية وتم إرسالها إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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