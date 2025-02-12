نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لعدد من العاملين بالمطابع الأميرية

سلمت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة شهادات محو الأمية لعدد من عمال المطابع الأميرية بحضور أشرف إمام عبد السلام رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية وذلك بعد اجتيازهم الامتحانات.

وقدمت نائب محافظ الجيزة التهنئة للعمال خلال تسلمهم الشهادات، مبدية إعجابها بحرصهم على التعلم وإصرارهم على اجتياز امتحان محو الأمية.

وأثنت نائب المحافظ على تعاون مجلس إدارة المطابع الأميرية، مقدمة الشكر لهم لدعم العاملين وتسهيل تمكينهم من الالتحاق بأنشطة وفعاليات المبادرة والاستفادة منها فى القضاء على أمية العاملين بالشركة.



كما تقدم العاملين بالشكر لمحافظ الجيزة ونائب المحافظ ومجلس إدارة المطابع الأميرية على المبادرة مؤكدين عزمهم على استكمال مراحل التعليم وعدم الاكتفاء بشهادة محو الأمية.

من جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية الناجحين، مقررا صرف حافز إثابة تكريما لهم.

مراسم تسليم الشهادات

وحضر مراسم تسليم الشهادات أشرف بكر رئيس حى إمبابة وإمام رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية ومحمد عبدالرحمن مدير فرع محو الأمية بالجيزة وهبة عطا مسئول ملف محو الأمية بالمحافظة ورانيا محمود مسئول الطفولة والأمومة بحى إمبابة ومدير محو الأمية بإمبابة.

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