بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أحمد الشرع

أجري الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأربعاء ، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع، وذلك حسبما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" نقلا عن الكرملين.

بوتين يجري اتصالا هاتفيا بالشرع

وبحسب الكرملين، أكد بوتين في حديث مع الشرع على موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.

كما أكد على استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لشعبها.

وكان الشرع رحب في وقت سابق بالمفاوضات مع روسيا، التي كانت حليفا بارزا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

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