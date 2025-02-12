هل يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته أنا بحبك؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عبد الرحمن محمد، حكم الشرع في التعبير عن المشاعر بين الخطيبين وقول الخاطب لخطيبته “أنا بحبك” خلال فترة الخطوبة.

حكم تعبير الخاطب لخطيبته بالحب والمشاعر

وأكد خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” المذاع على قناة “الناس”: أنه يجوز شرعا للخاطب أن يعبر عن مشاعره لخطيبته خلال فترة الخطوبة بكلمات مثل “أنا بحبك”وهذا لا حرج فيه؛ كونه يعد جزءًا من التهيئة النفسية والاجتماعية لـلزواج، معقبا: يشترط أن تكون تلك المشاعر مرتبطة بالالتزام بالحدود الشرعية.

المسئولية بين الخطيبين قبل الزواج

ولفت إلى أن الخطبة هي وعد بالزواج وليست عقد قران، لذلك لا تبيح أي حقوق زوجية، ولهذا يجب على الخطيبين التحلي بالاحترام والمسئولية قبل إتمام الزواج وعقد القران.

الهدايا خلال فترة الخطوبة

وأشار إلى أنه من الجائز شرعا تقديم الهدايا خلال فترة الخطوبة، في إطار الالتزام بالضوابط الشرعية، مسترشدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “تهادوا تحابوا”.

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن أحب الناس إليه، رد قائلا: عائشة، الأمر الذي يعد تعبيرا عن الحب بين الزوجين وهذا أمر مشروع.

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