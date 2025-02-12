النائب العام يستقبل "المحامي الأول" لنيابة الشئون الضريبية والجمركية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، ورؤساء النيابة وأعضاءها.

وتم خلال اللقاء عرض الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.



وأثنى، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة، التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

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