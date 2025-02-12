الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

النائب العام يستقبل رئيس نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

النائب العام يستقبل
النائب العام يستقبل رئيس نيابة الشئون الاقتصادية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، 12 فبراير 2025، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ورؤساء النيابة أعضاءها.

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وعرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.

وأثنى النائب العام، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

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الشئون الاقتصادية النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي النائب العام نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

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