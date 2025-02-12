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رياضة

محمد كامل: 9 مليارات جنيه تكلفة إنشاء المدينة الرياضية للنادي الأهلي (فيديو)

محمد كامل والمدينة
محمد كامل والمدينة الرياضية للنادي الأهلي، فيتو

كشف محمد كامل رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، تكلفة المدينة الرياضية للنادي الأهلي التي تتضمن إنشاء استاد خاص للنادي الأهلي.

 

عدد مشجعي النادي الأهلي

وأوضح خلال تصريحات بقناة "العربية بيزنس": "جمهور النادي الأهلي شريك أساسي في شركة القلعة الحمراء، ووفقا للاحصائيات يبلغ أعداد جماهير الأحمر تقريبا 93 مليون مشجع داخل وخارج مصر".

 

مشروع القرن للنادي الأهلي

وأضاف: مشروع القرن للنادي الأهلي قائم من 13 سنة وكان حبيس الإدراج وكل مجالس الإدارات السابقة حاولت تنفيذه، وكل مجلس قدم جزءًا وصولا إلى المجلس التاريخي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي من خلال تم إنهاء الاتفاق على تمويل المشروع وتنفيذه على الأرض.

 

تكلفة المدينة الرياضية للأهلي

وأكد أن تكلفة المدينة الرياضية للنادي الأهلي ومنها الاستاد والمتحف والفندق، تتراوح ما بين 8 إلى 9 مليارات جنيه.

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