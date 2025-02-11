اقتراض 4 مليارات جنيه، آخر تطورات إنشاء استاد الأهلي والمدينة الرياضية

بدأ النادي الأهلي خطوات الحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات جنيه، لتشييد أول استاد ومدينة رياضية مملوكة لنادً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستتلقى "القلعة الحمراء لإدارة المنشآت" التي تتولى إنشاء المشروع، تمويلًا بقيمة 4 مليارات جنيه للمساهمة في إنشاء استاد النادي الأهلي ومدينة رياضية ملحقة به في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، بحسب محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "الشرق".

وقعت الشركة اليوم الثلاثاء مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" التابعة لـ"بلتون القابضة" والذي سيُخصص للمرحلة الأولى من المشروع الذي يُطلق عليه "مشروع القرن" والتي تشمل إنشاء استاد النادي الأهلي بسعة تبلغ 42 ألف متفرج ومتحفًا وفندقًا بسعة 150 غرفة، والمقرر أن تكتمل خلال أربع سنوات. فضلا عن ذلك، يضم مشروع المدينة الرياضية جامعة ومدرسة رياضية متخصصة سيتم الشروع بإنشائهما في وقت لاحق.

تتولى "بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب" دور المستشار المالي الحصري لشركة القلعة الحمراء في تطوير والحصول على تمويل لمشروع القرن للنادي الأهلي، الذي يمتد على مساحة إجمالية 43 فدانًا، بحسب بيان صادر عن شركة "بلتون".

تكلفة الاستاد 120 مليون دولار

وبحسب رئيس "القلعة الحمراء"، التي أُطلقت في يونيو من العام الماضي، تبلغ كلفة إنشاء الاستاد ما بين 110 ملايين و120 مليون دولار (6 مليارات جنيه تقريبًا)، بمتوسط تكلفة استثمارية تتراوح بين 2650 وحتى 3000 دولارًا تقريبًا للمقعد الواحد، وأشار كامل إلى أن التمويل الأحدث سيكفي عمليات الإنشاء لعامين مقبلين، وسيتم بحث الحصول على تمويلات أخرى لاحقًا.

تستهدف الشركة القائمة على المشروع لتكرار تجربة بناء مدن رياضية متكاملة لأندية شعبية في أفريقيا أو أميركا الجنوبية، ولكن التركيز حاليًا بشكل كامل على إنهاء المشروع الأول في مصر، بحسب كامل في حديثه مع "الشرق".

تتعاون "القلعة الحمراء" في المشروع مع شركتي مقاولات هما "تروجان" الإماراتية في تشييد الاستاد، وشركة "أبناء سيناء للتشييد والبناء" المصرية في إنشاء باقي المدينة الرياضية، كما تتولى شركة "هيل إنترناشيونال" (Hill International) الأميركية الإشراف على المشروع من الناحية الهندسية والتصميمية، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة.

كان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أوضح في تصريحات تلفزيونية سابقة أن الشركات المتحالفة ستمول الاستاد ولها حق انتفاع لمدة 25 عامًا ولن يتحمل النادي الأهلي أي أعباء مالية، وسيحصل على جزء من الأرباح بعد 15 سنة، وعقب نهاية فترة حق الانتفاع ستنتقل الملكية إلى الأهلي بالكامل".

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