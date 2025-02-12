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محافظ الإسكندرية يتفقد أول مستشفى متخصص في جراحات الاختلافات الخلقية للأطفال

محافظ الإسكندرية،فيتو
محافظ الإسكندرية،فيتو

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية "مستشفى نيل الأمل المتخصصة في جراحات أطفال الإختلافات الخلقية بالمجان والتي تعد أول مستشفى متخصصة بالمجان لعلاج أطفال الإختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا، يأتي ذلك في إطار دعم وتشجيع جهود المجتمع المدني بقطاع الخدمات الطبية المجانية.

 

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وخلال تفقده أقسام المستشفى؛ أكد محافظ الإسكندرية أن مستشفى نيل الأمل تُعد نموذجا مشرف لجهود المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية بالمجان، كما ثمن الجهد الكبير الذي يبذله جميع العاملين بالمستشفى وكفاءتهم في التعامل مع الأطفال وذويهم والاهتمام الكبير بمراعاة حالاتهم النفسية مشيدًا بمستوى التجهيزات التي تضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة.

 

واستمع محافظ الإسكندرية إلى شرح تفصيلي عن المستشفى وأقسامها من مدير المستشفى، حيث تم إنشاءها عام ٢٠٢٢ وتضم ما يقرب من ٤٠ عيادة تخصصية وتأهيلية،بالإضافة إلى ٩ تخصصات جراحية هي:(الأطفال- والعظام- والمخ والأعصاب- والتجميل- والقلب- والأسنان- والوجه والفكين- والعمود الفقري- والأنف والأذن والحنجرة)،كما أنها تقدم الرعاية الصحية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية بداية من التشخيص إلى الجراحات المعقدة والمتابعة المستمرة مع الحالة من عمر يوم وحتى ١٨ سنه، والمستشفى يستقبل ما يقرب من ٣٠٠ حالة يوميًا وقد تم إجراء ٢٥١٣ عملية جراحية.

 


وأعرب المحافظ عن تقديره للمجتمع المدني ورجال الأعمال الذين ساهموا في بناء وتشغيل هذا الصرح الطبي المشرف، لافتًا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية الممكنة للمستشفى لمساهمة في تقديم خدماتها الطبية  بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية.

يذكر ؛ أن مستشفى نيل الأمل تضم عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريض حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، ومركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية. ونحو ٤٠ عيادة تخصيصية وتكاملية ومركز تأهيلي، وتبلغ سعة المستشفى ٦٢ سرير و٣ غرف عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة الطبية.

شارك في الزيارة  كرام كردي عبدالفتاح رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى.

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الفريق أحمد خالد حسن مستشفي نيل الامل مصر وأفريقيا كرام كردي عبدالفتاح

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