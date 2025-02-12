الهيئة الوطنية للانتخابات تناقش دور صناع المحتوى في دعم المشاركة السياسية

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، مجموعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بمقر الهيئة.

يأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين.

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اللقاء أن الهيئة لا تألو جهدا في نشر الثقافة الانتخابية مضيفًا أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين على اختلاف ثقافتهم وشرائحهم العمرية.

وقدم القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عرضا تقديميا عن الهيئة تناول خلاله نشأتها وتشكيلها وطبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ نشأتها.

وحرص القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي على تلقي أسئلة واستفسارات صناع المحتوى والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وإبراز دورهم في توعية متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دور الهيئة في ادارة الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

من جانبهم عبر الحضور من صناع المحتوى عن سعادتهم باللقاء والمعلومات التي تضمنها العرض التقديمي لدور الهيئة وآليات العمل بها مما دعا لاعتبارهم سفراء الهيئة للتوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي تمهيدا للتعاون المشترك بينهم وبين الهيئة في ذلك الشأن.

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