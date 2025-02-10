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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: دورنا حماية إرادة الناخبين والإدارة والإشراف على كافة الاستحقاقات

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة، لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية.

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جاء ذلك بتوجيه من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل بروتوكول التعاون الذي يستهدف تعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفي المقدمة منها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

ضم وفد الهيئة بالندوة التثقيفية المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي.

وتهدف الندوة الي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية، وإلقاء الضوء على الأدوار التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات في مجال تطبيق وضمان الحقوق السياسية للمواطنين وأخصها صون حق الانتخاب وحماية إرادة الناخبين في الاستحقاقات المختلفة.

كما تستهدف توعية جمهور المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار والاهتمامات، بحقوقهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار ومستقبل الوطن ككل، عبر اختيار ممثليهم ومرشحيهم في الانتخابات.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في رسالته التي نقلها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة لا تألو جهدا في سبيل فتح قنوات اتصال مع أبناء الوطن ومؤسساته. 

وفي إطار دورها للتوعية بواحدة من أهم الحقوق السياسية وآليات العمل الديمقراطي، وهي حق الاقتراع ودور الهيئة في حماية إرادة الناخبين والإدارة والإشراف على كافة الاستحقاقات على نحو يتفق مع صحيح أحكام الدستور والقانون والأعراف الدولية المستقر عليها في هذا الشأن.

ومن جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية

 وأشار إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق دستوري، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابية ثقافة الأنفوشي الاسكندرية المستشار حازم بدوي المستشار احمد بنداري

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