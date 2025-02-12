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رياضة

لاعب الزمالك: الأهلي بدون إمام عاشور يفقد هويته وهناك تحفظات على أداء كولر

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

الأهلي، تحدث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري، التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء.

وقال تامر عبد الحميد "دونجا" في تصريحات تليفزيونية: "بابا فاسيليو وغزل المحلة قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي".

 

أداء الأهلي غير جيد

وأضاف: "أداء الأهلي في الفترة الحالية غير جيد، مشددًا أن الأداء سيتحسن بعد دخول أشرف بن شرقي مع الفريق".

وأكد: "هناك العديد من التحفظات على مارسيل كولر خلال الفترة الحالية ويحتاج إلى تطوير أداء الفريق".

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

إمام عاشور يصنع الفارق مع الأهلي

وواصل: "الأهلي بدون إمام عاشور يفقد هويته وهو اللاعب الوحيد القادر على قيادة الأحمر للفوز وحصد النقاط الثلاثة".

واختتم: "مصطفى العش يستحق الطرد في تدخله على التونسي محمد بن حمودة لاعب المحلة".

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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