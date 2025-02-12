الشباب والرياضة بالإسكندرية تشهد لقاءات حوارية وتوعوية وورش عمل لمواجهة الأزمات

شهدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فعاليات اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعى الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل الوعي نلتقى".

جاء ذلك بحضور محسن محمد مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة وفريق عمل الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، تحت شعار " من أجل الوعي نلتقى"اليوم الأربعاء الموافق ١٢ فبراير وتستمر لمدة يومين، بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة صفاء الشريف أهمية اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعى الشباب والرياضة والمخاطر والأزمات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وكذا أهمية الشرح الوافي لتطبيق عوامل أكواد الأمن والسلامة بالمنشآت، ومراحل معالجة المخاطر بالمؤسسة الرياضية.

يأتي ذلك بمشاركة ١٠٠ من مدربي الملاعب الرياضية ومدربي حمامات السباحة وغيرهم من العاملين المتخصصين بالمجال التدريب ومسئولى الأزمات بالمنشآت الشبابية على مدار يومين.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من اللقاء الحوارى جلسة بعنوان الأزمات والمخاطر التى تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، وتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصرى وشرح وافي لكيفية التأكد من تطبيق عوامل والمواد الأمن والسلامة والمنشآت قدمها أ.د/ نادية لطفي عبد الفتاح أستاذ الإدارة الرياضية والمدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الاسكندرية.

وتناولت الندوة الثانية جلسة بعنوان ضوابط حمامات السباحة قدمتها الدكتورة دعاء السيد ابراهيم الجمل أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب سباحه كلية التربية الرياضية بنات جامعة الاسكندرية.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن التدريب العملى وورشة عمل عن الإسعافات الأولية يقدمها الدكتور أحمد سعيد عبد ربه دكتوراه علوم الصحه مساعد أخصائي الإسعافات الأولية هيئة الاسعاف المصرية.

كما يدير ورش العمل واللقاءات الحوارية نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال إدارة الأزمات والمخاطر التى قد تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، تنطلق الورش التدريبية.

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