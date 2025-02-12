توصيات المؤتمر الـ19 لـ "الباثولوجيا الإكلينيكية" بطب عين شمس

انعقد المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس تحت عنوان "ما خلف المشهد في تطور وتحديث المعامل" (Laboratory Innovations: What's Behind the Scene).

توصيات المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس

وذلك بحضور الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور طارق محمد يوسف مدير مستشفي عين شمس الجامعي ( الباطنة )و الدكتور ياسر زيتون رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الذي ترأس فعاليات المؤتمر.

ناقش المؤتمر أحدث التطورات في مجالات التحاليل المناعية والكيميائية وأمراض الدم والميكروبات، إضافةً إلى تطبيقات الجودة في المعامل. وشارك في الفعاليات عشرون من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات، حيث قدموا محاضرات متخصصة، كما عرضت الشركات الرائدة أحدث الأجهزة المعملية التي تسهم في تحسين دقة التشخيص وسرعة الحصول على النتائج، مما يعزز جودة الرعاية الصحية.

شهد المؤتمر حضورًا مميزًا تجاوز 300 مشارك من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن معامل القوات المسلحة والشرطة ومعهد ناصر ومعهد الأورام والمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم ثلاثة من الأساتذة الرواد في مجال التحاليل الطبية، وهم الدكتورة نيفين قاسم، والدكتورة عائشة ياسين، والدكتورة نادية عبد الستار أساتذة الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية، كما تذكر الحاضرون الدكتور الراحل إبراهيم خليل، الرئيس الأسبق للقسم، تكريمًا لإسهاماته البارزة في المجال.

خرج المؤتمر بعدة توصيات، من أبرزها ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي واستخدامها في تطوير المعامل، مع التأكيد على أهمية العنصر البشري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وضرورة دعم الأطباء الشباب وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، وتعزيز دور المعامل الطبية في تقديم رعاية صحية متطورة.

وفي ختام الفعاليات، توجه الدكتور ياسر زيتون بالشكر إلى اللجنة المنظمة على جهودها المبذولة في تنظيم المؤتمر، مشيدًا بالأداء المتميز الذي انعكس على نجاح الحدث.

كما خصّ بالشكر الدكتورة رانيه أبو شادي سكرتير عام المؤتمر، وأعضاء اللجنة المنظمة، وهم الدكتورة داليا ضياء الدين سالم، والدكتورة هناء مصطفى، والدكتورة هبة سامي، والدكتورة مرام سعيد، والدكتورة رنا محمد، والدكتورة ولاء بسيوني، والدكتورة ياسمين حمدي، والدكتورة ياسمين محمود.

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