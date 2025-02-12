الأربعاء 12 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء، أمطار ورياح تضرب هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري  قد تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وذلك على فترات متقطعة.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

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