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اقتصاد

342 مليون دولار واردات مصر من أدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال 11 شهرا

أجهزة الطب
أجهزة الطب

كشفت نتائج  النشــرة  الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024،  الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  ارتفاع الأدوات وأجهزة الطب والجراحة في 11 شهر من العام الماضي " خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2024  مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 

 

 فاتورة استيراد مصر من  الأدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال الـ 11 شهرا 

 وكشفت نتائج  النشرة التى حصلت" فـيتـو" على نسخة منها،  ان  فاتورة استيراد مصر من  الأدوات وأجهزة الطب والجراحة ارتفعت خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2024 لتبلغ 342.387  مليون دولار  مقابل 329.853 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2023  بقيمة تبلغ 12 مليون و534 الف دولار 

 

 فاتورة استيراد مصر من  الأدوات وأجهزة الطب والجراحة  خلال نوفمبر 

 وتراجعت ورادات  مصر من  الأدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال  شهر نوفمبر  لتبلغ 17 مليون و539  الف  دولار  مقابل 31 مليون   و724  الف دولار عن نفس  الشهر من عام 2023  ، بفارق يبلغ 14 مليون و185 الف دولار 

 

الإحصاء:  3.71 مليــاردولار قيمـة العجـز فـي الميزان التجــاري خلال نوفمبر 2024

كشفت نتائج  النشــرة  الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024،  الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن  قيمـة العجـز فـي الميزان التجــاري 3.71 مليــار دولار خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل 3.69 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبة ارتفاع  قدرها  0.5٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات    

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 6.3 ٪ حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2024  مقابـل 3.35 مليارات دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.

 ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 85.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة  22.9٪، فواكه طازجه  بنسبة  22.9 ٪).   
 

الصادرات المصرية، فيتو
الصادرات المصرية، فيتو


بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( البترول الخام بنسبة 25.3 %،  أسمدة  بنسبة  33.0 %، صابـون ومحضرات تنظيف  بنسبة 12.6%، خضر مجمدة أو مبردة  بنسبة 1.4٪). 


قيمة الواردات 

ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيـث  بلغت  7.27مليـار دولار خـــلال شهــر نوفمبــر  2024  مقابــــل  7.04 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق 

ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  ( الغاز الطبيعى  بنسبة 177.6%، سيارات ركوب  بنسبــة 11.0%،  نحاس ومصنوعاته  بنسبــة 183.3%، بترول خام  بنسبــة 271.9%).

 

 

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أوليــة من حديــد أو صلــب بنسبة 14.5%، قمح  بنسبة 20.7%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9٪ ).

 

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الأدوات وأجهزة الطب والجراحة أجهزة الطب الإحصاء

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