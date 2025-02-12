الأربعاء 12 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في الإمارات، شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، استقرارا مقارنة بحركة تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب العالمية. 

 

سعر الذهب في الإمارات

ويعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

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أسعار الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

  • عيار 24: 340 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 297درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 255 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

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أسعار الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات

1. حركة السوق العالمي: سعر الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية. تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

 

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أسعار الذهب في الإمارات

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

 

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

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أسعار الذهب في الإمارات

 الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

 

 

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