الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تنفذ عمليات تفجير جنوبي لبنان (فيديو)

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

لبنان، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عمليات تفجير في بلدتي ميس الجبل ويارون، في أطراف بلدة عيترون، جنوبي لبنان.


وحسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد شملت التفجيرات الإسرائيلية عملية داخل بلدة ميس الجبل الجنوبية، ومنطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون.

كما أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة يارون، حسب ما أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني.

ويثير هذا التصعيد مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله.

وتم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذه فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الجاري، بينما لم تلتزم إسرائيل تنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.

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ميس الجبل ويارون لبنان بلدة يارون حزب الله اللبناني اتفاق لوقف إطلاق النار

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