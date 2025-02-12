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رياضة

مروان عطية مهدد بالغياب عن مباراة القمة

مروان عطية،فيتو
مروان عطية،فيتو

يلتقي النادي الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

مروان عطية أصبح صداع في رأس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، بشأن مشاركته أمام الإسماعيلي من عدمها لحصوله على إنذار أمام غزل المحلة في اللقاء الذي أقيم أمس بالدوري، وفي حالة حصوله على إنذار آخر أمام الإسماعيلي سيغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك حسب اللائحة.

ويفكر كولر جديا بعدم الدفع بمروان عطية أمام الإسماعيلي خشية تعرضه لإنذار آخر وغيابه عن لقاء القمة.

فيما يعاني إمام عاشور ورامي ربيعة من الإصابة التي لحقت بهما أمام غزل المحلة، حيث يعاني إمام عاشور من كدمة في الكتف بينما خضع رامي ربيعه لجراحة أسفل الفك وعمل 7 غرز على الجرح الذي تعرض له خلال اللقاء.

وأكد مصدر بالأهلي أن إصابة اللاعبان بسيطة ومن المؤكد مشاركتهما أمام الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، أمس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

وتعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 75 أمام غزل المحلة.

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود اليوم.

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