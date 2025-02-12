الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

بدء استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

التيك توكر كروان
التيك توكر كروان مشاكل

بدأت محكمة مستأنف حدائق القبة، نظر ثاني جلسات استئناف التيك توكر  كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب إعلامية شهيرة.
وتغيب كروان مشاكل عن حضور الجلسة.

القبض على كروان مشاكل
 

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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اليوم، ثاني جلسات استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

غدا، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

تأجيل أولى جلسات استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة
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