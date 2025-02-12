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محافظات

شباب كفر الشيخ: المواهب الصغيرة بدسوق تشارك بفعاليات مسابقة كنوز مصرية

منافسات كنوز مصرية
منافسات كنوز مصرية

شاركت المواهب الصغيرة، بمركز التنمية الشبابية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ  فى منافسات "كنوز مصرية" فى نسختها العاشرة والتى تنظمها وزارة الشباب  والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء" من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة،على مسرح اتحاد الطلبة فى مجالات المسرح والكورال، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ

شباب كفر الشيخ: المسابقة تهدف لتشجيع طلائع مصر الموهوبين

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تهدف مسابقة "كنوز مصرية" إلى تشجيع طلائع مصر من الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة لتنمية قدراتهم على الأداء أمام الجمهور كما أنها تعد فرصة للتنافس والتعرف على مستوى  الفرق الفنية من مختلف مراكز شباب مصر، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، والكشف عن المواهب الفنية وصقلها بمحافظات مصر المختلفة.

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أضاف محروس، يشارك في مهرجان "كنوز مصرية" ما يزيد على 6000 من طلائع  150 فرقة فنية من طلائع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، ويقوم بالإشراف والتحكيم على المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات.

شاركت الفرق المسرحية من مراكز شباب الجرايدة، وكفر الشيخ، ودسوق ضمن مسابقة كنوز مصرية، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان، مدير عام البرامج، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ مسؤولي الفرق بمراكز الشباب.

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شباب مواهب كنوز مصرية دسوق كفر الشيخ
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