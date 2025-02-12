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المفتي يشارك في ندوة بجامعة كفر الشيخ حول القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان

المفتي يشارك في ندوة
المفتي يشارك في ندوة بجامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،  الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإلقاء ندوة توعوية بعنوان “القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان أساس التعايش السلمي” في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والعقيد محمود صلاح الدين شحاته مدير التربية العسكرية بالجامعة، وعمداء كليات الجامعة.

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وخلال اللقاء رحب  رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور نظير عياد، في رحاب الجامعة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية، والتي تُعد من أعرق المؤسسات الدينية، وتُعتبر في طليعة المؤسسات الإسلامية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي، حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم، وتوضيح معالم الإسلام الوسطية على مر العصور، من خلال نشر الفتاوى المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمع من التحديات الفكرية والاجتماعية، مما يعزز دور مصر الإفتائي الريادي في العالم الإسلامي.

 

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ومن جانبه أعرب الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، معبرًا عن تقديره البالغ لهذا اللقاء في رحاب جامعة كفر الشيخ، مشيدًا بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.

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التسامح الاديان التعايش جامعة كفر الشيخ ندوة توعوية
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