مفتي الجمهورية يزور كفر الشيخ ويقرر إنشاء فرع لدار الإفتاء لخدمة أهالي المحافظة

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، لبحث عدد من الملفات، والمشاركة في ندوة توعوية بجامعة كفرالشيخ، وأخرى في المسرح المدرسي، بمدينة كفرالشيخ.

مفتي الجمهورية يبحث عددا من الملفات مع محافظ كفر الشيخ

وقال فضيلة الدكتور نظير عياد، إنه تم بحث عددا من الملفات والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة من بينها إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمدينة كفرالشيخ، ليتضمن قاعات للتدريب، للمقبلين على الزواج، والمأذونين، والأئمة والوعاظ، ولجان الفتوى، والمصالحات، ومركزًا للحوار لطلاب الجامعة، وغيرها من الخدمات النوعية الرقمية.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، على التعاون مع دار الإفتاء المصرية لخدمة أهالينا، والتي من بينها التنسيق لإنشاء أول فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة كفرالشيخ، يجمع بين التراث والأصالة والحداثة، ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة بين دار الإفتاء والمحافظة، فضلًا عن تنسيق عدد من البرامج التدريبية من خلال مركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، والتفاعل مع المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي لخدمة أهالينا.

وقدم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة، ونموذج من التراث (مشغول يدوي للوحة تراثية من الكليم لصناع فوه)، هدية تذكارية لفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.

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