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أخبار مصر

نائب عمال مصر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأمريكية

نائب رئيس عمال مصر
نائب رئيس عمال مصر هشام فارزق المهيرى،فيتو

وصف نائب رئيس اتحاد" عمال مصر " هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب' الصادرة منه بشأن تهديده بقطع المساعدات عن مصر حال رفضها مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة بالتخبط والضعف المْخزى وعدم الحيلة.

وجه نائب " عمال مصر ' رسالة شديدة اللهجة إلى الادارة الامريكية مطالبا فيها بقراءة التاريخ الذى يسجل بأحرف من نور مواقف مصر الراسخة فى الدفاع عن أمنها القومى المصرى والعربى وأنها لن تركع أبدا لأية ابتزازت أو مساومات سياسية أو أخرى.

وقال: إن الشعب وفي القلب منه العمال يصطفون في خندق واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطنيين والحفاظ على سيادة الأراضى المصرية.

وأكد أن مصر دولة عظمى تمتلك كافة المقومات البشرية والاقتصادية والعسكرية ولا تنظر إلى كوب “الماء الفارغ” بل ستظل ثابتة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطنيين من أراضيهم ولن تفرط في الحق.. وستتصدى بكل ما أوتيت من قوة في ردع كل من تسول له نفسه مجرد التفكير في الاقتراب من أرض " أم الدنيا '.

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