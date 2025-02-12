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ثقافة وفنون

يوم في حب صلاح جاهين بـ"الأعلى للثقافة"..وهذه تفاصيل الفعاليات

صلاح جاهين، فيتو
صلاح جاهين، فيتو

ينظم  المجلس الأعلى للثقافة يوم الأربعاء المقبل يومًا في حب الفنان والشاعر الكبير صلاح جاهين. يأتي ذلك ضمن احتفال وزارة الثقافة بالفنان الراحل، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تتضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس  افتتاحا لمعرض “رباعيات طباعية”، ويقام بالتعاون مع المعهد العالي للفنون التطبيقية؛ ويتضمن أعمالا فنية مستلهمة من رباعيات صلاح جاهين؛ أعدها طلاب الفرقة الثالثة بالمعهد، ثم مائدة مستديرة بعنوان “صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهوية”، يديرها الدكتور أحمد مجاهد، ويشارك بها نخبة من الأكاديميين الشعراء والمثقفين. ويختتم اليوم  بأمسية شعرية وغنائية في حب صلاح جاهين، يديرها محمود التميمي ويحضرها نخبة من الشعراء.

وصلاح جاهين رسام كاريكاتير وشاعر وكاتب مسرحي، ولد بحي شبرا القاهري يوم 25 ديسمبر لعام 1930، وتوفي في أبريل 1986.خلده التاريخ باسم “فيلسوف البُسطاء”. عُرف بخفة الظل وسرعة البديهة. أدرك أهمية الفن ورسالته، مما دفعه لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تمر بمصر آنذاك وتقديمها للمواطن بطريقة بسيطة، سهلة ومفهومة كي يستوعبها الجميع، واستغل في ذلك موهبته الفنية العظيمة.

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المجلس الأعلى للثقافة صلاح جاهين صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهوية
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