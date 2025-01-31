أسعار وأماكن الأعمال الكاملة لـ صلاح جاهين في معرض الكتاب 2025

يحتضن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56، أعمال الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين المتنوعة بطرح نسخ جديدة وقيمة منها تضم القائمة الكاملة لأعماله.

الأعمال الكاملة لـ صلاح جاهين

ورصدت (فيتو) خلال جولتها داخل أجنحة معرض الكتاب فى يومه الثامن، طرح نسخ كثيرة من الأعمال الكاملة للراحل صلاح جاهين فى 6 مجلدات كبيرة تحوي على جميع أعماله الأدبية والشعرية ولا سيما الرباعيات.

وتتواجد الأعمال الكاملة لـ صلاح جاهين فى جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب بقاعة 1 وبالتحديد 1 B، ويأتي سعر الـ6 مجلدات مجتمعين بـ 975.

الشاعر والكاتب صلاح جاهين

وصلاح جاهين هو رسام كاريكاتير، شاعر، كاتب مسرحي وممثل، ولد بحي شبرا العريق بتاريخ 25 ديسمبر لعام 1930.. خلده التاريخ باسم “فيلسوف البُسطاء” صاحب خفة الدم والنكتة المصرية الأصيلة، أدرك أهمية الفن ورسالته في تقدم البلاد مما دفعه لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تمر بمصر آنذاك وتقديمها للمواطن بطريقة بسيطة، سهلة ومفهومة كي يستوعبها الجميع، واستغل في ذلك موهبته الفنية العظيمة.

أعمال صلاح جاهين

تعددت الأعمال التي قدمها منها “رباعيات صلاح جاهين” التي قام الملحن سيد مكاوي بتلحين عدد منها وقم بغنائها كما قدمها بصوته الفنان الكبير علي الحجار.

كما أنّه كتب عدة حوارات لأعمال كبيرة مثل “خلي بالك من زوزو”، وأنتج عددًا من الأفلام التي لا زالت تلاقي إقبالًا كبيرًا من الجماهير مثل “أميرة حبي أنا”.

وخلال فترة الستينيات، والتي شهدت ثورة يوليو، قدم عدة أشعار خُلدت كأغاني بصوت الراحل عبد الحليم حافظ ومن أهم هذه الأغاني ناصر يا حرية، ويا أهلا بالمعارك، وبالأحضان، وإحنا الشعب.

أفلام صلاح جاهين

ولم يقاوم المخرجون في ذلك الوقت موهبة صلاح اللامحدودة، وأدخلوه في عالم الفن ليس ككاتب فقط إنما كممثل أيضًا، فقد شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية أهمها: "من غير معاد" و"شهادة الحب الإلهي" و"اللص والكلاب" عام 1962، و"القاهرة" و"لا وقت للحب" عام 1963، والفيلم الوثائقي من الإنتاج البريطاني "موت أميرة" عام 1980، وكان آخر عمل شارك فيه كممثل هو فيلم "وداعًا بونابرت" عام 1985.

قادته الصدفة إلى كتابة أحد أهم أعماله الفنية وهي أوبريت "الليلة الكبيرة" حينما قرر الذهاب إلى صديقه المطرب سيد مكاوي، الذى كان يقطن بحي السيدة زينب بالقاهرة، وكان الحي وقتها يشهد إحياء مولد "السيدة زينب" وأثناء جلوسهما معا في تلك الأجواء الشعبية قام صلاح جاهين بتدوين خواطر شعرية مستوحاة من ليلة المولد، وقام سيد مكاوي بتلحينها لتخرج في النهاية أغنية مدتها 10 دقائق وذهبا سويا إلى الإذاعة المصرية وقاما بتسجيل الأغنية التي تحولت فيما بعد إلى أوبريت مدته 40 دقيقة ليصبح الأشهر في مسرح العرائس المصري والذى يحتفظ بمكانته حتى الآن.

توفى صلاح جاهين بتاريخ 21 أبريل عام 1986، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا عظيمًا امتد بعده لسنوات وسنوات.

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