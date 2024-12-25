صلاح جاهين.. ما تيسر من حكايات شاعر الشعب وصديق الفقراء.. ترك الحقوق وأحب الصحافة وعشق الرسم.. واليوم تحل ذكرى ميلاده الـ 94

صلاح جاهين ، فنان شامل، ذو مواهب متعددة. هو ابن المستشار شاعر الشعب وصديق الفقراء. هو ملك ملوك الضحك والفكاهة في الرسم والشعر. من أشهر أعماله الشعرية الرباعيات. كتب للربيع والشتاء وللحب وللموت أيضًا ومن أشهر قصائده "في حب مصر" يقول فيها: “على اسم مصر.. مصر النسيم.. ترن من تاني نفس النبرة في وداني.. مصر التلات أحرف الساكنة اللي شاحنة ضجيج.. مصر اللي عمر الجبرتي لم عرف لها عمر، من أشهر دواوينه أيضا كلمة سلام، عشاق القنال، ورحل عام 1986”.

ولد محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمى الشهير بـ صلاح جاهين فى مثل هذا اليوم 25 ديسمبر عام 1930، في المنزل رقم 12 بشارع جميل باشا بشبرا، وجده المجاهد الوطنى أحمد حلمي رفيق الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد في كفاحه، عمل وكيلا للنيابة وقاضيا، وله مواقف وطنية وكرمته الدولة بأن أطلقت اسمه على أحد شوارع القاهرة "شارع أحمد حلمي"، أُعجب صلاح جاهين بجده الذي عشق سيرته منذ كان طفلا، وعمل والده أيضا بالقضاء.

سلاح القلم لمواجهة الظلم

وتنقل صلاح جاهين بين المحافظات بحكم طبيعة عمل والده في القضاء فحصل على الابتدائية من أسيوط وعلى الثقافة من قنا والتوجيهية من طنطا ليلتحق بكلية الحقوق تحقيقا لرغبة والده، وبعد مضي ثلاث سنوات في الحقوق تيقن صلاح جاهين أن القلم أقوى الأسلحة لمحاربة الظلم، ولأن المجتمع به نسبة كبيرة من الأميين فإن الرسم هو الأسهل والأسرع للوصول إلى المتلقى فذهب إلى بيت الفنانين في وكالة الغوري، وأصر أبوه على الحقوق فترك صلاح المنزل إلى بيت عمه في غزة بفلسطين، ثم سافر إلى السعودية وعمل مخرجا لإحدى المجلات هناك، وعندما علم بموافقة والده على عمله بالفن عاد إلى مصر والتحق بكلية الفنون الجميلة.

صلاح جاهين فى صباه

بدأ ظهور عشق صلاح جاهين للصحافة بمختلف بفروعها، فعمل وهو طالب مصمما لجريدة بنت النيل، وانتقل إلى مجلة التحرير ومنها إلى الجمهورية، ثم كانت مجلة روز اليوسف هي المحطة الأساسية في حياته، حيث ترك الدراسة بالكلية نهائيا وأصبحت روزا اليوسف هي بيته ومرسمه وملتقى أصدقائه مثل: أحمد بهاء الدين، السيدة روزا اليوسف، إحسان عبد القدوس، فتحى غانم، صلاح حافظ، حسن فؤاد، كامل زهيرى، محمد عودة، الرسامون حجازى وعبد السميع وناجى وحاكم.

فى الفاضية والمليانة

عن عمله بالرسم والكتابة يقول الفنان صلاح جاهين: “إلى جانب الرسم كنت أحب الصحافة وكنت عايش وسط الصحفيين ومنهم أحمد بهاء الدين ومصطفى محمود، رخا، بهجت، طوغان، وكنت أعمل في توضيب الصفحات ورسمها، ولأنى كنت دارس فنون بدأت أزين الصفحات التي أصممها ببعض الرسوم، ولأنى كسول كنت أرسم الصفحات والرسومات في آخر لحظة بسرعة فطلعت كاريكاتير، وبدأت بسلسلة قهوة النشاط، فى الفاضية والمليانة، درش، قيس وليلى”.

الفنان صلاح جاهين

بدأ الفنان والشاعر صلاح جاهين مشواره الشعري عام 1955 بقصيدة "الشاي واللبن"، ثم واصل رحلته الشعرية التي أثمرت ستة دواوين منها: كلمة سلام، موال عشاق القنال،عن القمر والطين، وفى عام 1962 أصدر الرباعيات وتضم 100 رباعية يتحدث فيها عن الميلاد والحياة والحزن والموت والصبر والخوف، وغيرها من الأمور الحياتية، كما أصدر عام 1966 ديوان "أنغام سبتمبرية"، وتبلغ 28 قصيدة من أشهرها قصيدة فى حب مصر.

صلاح جاهين فى مشهد ساخر بأحد أفلامه

جمع صلاح جاهين فى عمله الفنى بين الكتابة الصحفية وكتابة الشعر والرسم الساخر الناقد لأحوال المجتمع بالكاريكاتير، فتولى صلاح جاهين رئاسة تحرير مجلة صباح الخير في الستينيات، وزادت شهرته كرسام وشاعر وكاتب أغنية ومنحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لرسوماته وأشعاره وأغانيه الوطنية الحماسية، آمن صلاح جاهين بالثورة وأحب الرئيس جمال عبد الناصر، فكتب أروع الأغنيات الوطنية التي غناها عبد الحليم حافظ.

أشعاره ورسوماته تعبير عن البسطاء

واستطاع صلاح جاهين بأسلوبه البسيط التعبير عن هموم البسطاء فجذب بكلماته ورسوماته شريحة كبيرة من الجماهير وساعدته موهبته في كتابة الشعر في إيجاد تعليقات ساخرة لأعماله، وأصبح مدرسة تتميز بامتزاج الشاعر برسام الكاريكاتير في كيان واحد متكامل فيقول عن نفسه: “أنا شاب لكن عمرى ولا ألف عام / وحيد لكن بين ضلوعى زحام / خايف لكن خوفى منى أنا / أخرس لكن قلبى مليان كلام / عجبى”.

صلاح جاهين مع زوجته الأولى السيدة سوسن وابنه بهاء

من خلال مواهبه المتعددة اتجه صلاح جاهين إلى السينما فكتب السيناريو، وقام بالتمثيل فى سبعة أفلام فقط منها الباب المفتوح، أميرة حبى أنا، اللص والكلاب، شهيد الحب الإلهى، المماليك، لا وقت للحب، المتوحشة، القاهرة، لا وقت للحب عام 1963، والفيلم الوثائقي من الإنتاج البريطاني "موت أميرة" عام 1980، وكان آخر عمل شارك فيه كممثل هو فيلم "وداعًا بونابرت" عام 1985.

كما كتب السيناريو لثلاثة أفلام منها خلى بالك من زوزو، وأنتج فيلم أميرة حبى أنا، إلى جانب العديد من الأغنيات الوطنية والعاطفية، وكان أولها أغنية (أنا هنا يابن الحلال)، التى غنتها صباح كما قدم الفوازير لسنوات طويلة في التليفزيون مع نيللى منها حلقات عروستى والخاطبة.

صلاح جاهين وشادية فى فيلم اللص والكلاب

من أهم أعمال صلاح جاهين كتابته أوبريت "الليلة الكبيرة"، وتدخلت الصدفة فى كتابته للأوبريت، فحينما قرر الذهاب إلى صديقه المطرب سيد مكاوي، الذي كان يقطن بحي السيدة زينب بالقاهرة، وكان الحي وقتها يشهد إحياء مولد "السيدة زينب" وأثناء جلوسهما معا في تلك الأجواء الشعبية قام صلاح جاهين بتدوين خواطر شعرية مستوحاة من ليلة المولد، وقام سيد مكاوي بتلحينها لتخرج في النهاية أغنية مدتها 10 دقائق وذهبا سويا إلى الإذاعة المصرية وقاما بتسجيل الأغنية التي تحولت فيما بعد إلى أوبريت مدته 40 دقيقة ليصبح أشهر أوبريتات في مسرح العرائس المصري ليكسب من خلالها قاعدة عريضة من الصغار والكبار.

اكتئاب ما بعد النكسة

أصاب الاكتئاب الفنان صلاح جاهين نتيجة لنكسة 67، حتى إنه انفصل عن رفيقة عمره الأولى ووالدة ابنه بهاء، وعبر عن ذلك بقوله: “هذا الانفصال المؤلم كلفني فشل حياة زوجية كاملة راح ضحيتها الأطفال، والمرض هو الذي كان يقف في طريقي وليس زوجتي”، وتزوج صلاح جاهين من الكاتبة منى قطان بعد النكسة، وتصف زوجته الحالة التي مر بها في كتابها "أيامي مع صلاح جاهين" قائلة: “كنا في حالة اكتئاب رهيب، هذا الاكتئاب ساعده على أن يكون شاعرًا، ثم انتابته حالة من الحزن الشديد بعد وفاة عبد الناصر، وموت سعاد حسنى”.

كانت الأهرام محطته الأخيرة

بعد وصول صلاح جاهين الى قمة الشهرة والنجاح وحب الجماهير، كانت محطته الأخيرة فى جريدة الأهرام، حيث عمل رساما للكاريكاتير برسم يومى فى باب ثابت بناء عن اختيار رئيس تحريرها محمد حسنين هيكل له ليستمر رساما بها أكثر من عشرين عاما حتى رحل.

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