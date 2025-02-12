الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

داري يقترب من العودة أمام الإسماعيلي بالدوري

أشرف داري، فيتو
أشرف داري، فيتو

بات أشرف داري نجم النادي الأهلي، جاهزا لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتعافى داري من الإصابة في العضلة الخلفية والتي لحقت به أمام سموحة بالدوري وغاب على إثرها أكثر من شهر.

ومع غياب مصطفى العش في دفاع الأهلي، بسبب تعرضه للطرد أمام غزل المحلة، واستمرار إصابة ياسر إبراهيم، فمن المرجح بشكل كبير ظهور أشرف داري بجانب رامي ربيعه في دفاع الأهلي أمام الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، أمس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

وتعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 75 أمام غزل المحلة.

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلى امام الاسماعيلي الدوري المصري النادي الأهلي مباراة الاهلي المقبلة مصطفي العش ياسر إبراهيم أشرف داري

مواد متعلقة

موقف رامي ربيعة وعاشور من مباراة الإسماعيلي

إمام عاشور يجري فحصا طبيا اليوم لحسم مشاركته أمام الإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 14 بالدوري

بعد ثنائية بريست، أرقام قياسية لعثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يضرب بريست بثلاثية ويقترب من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أول تعليق لوالد عبدالحق نوري على ارتداء بن شرقي رقم نجله مع الأهلي

باريس سان جيرمان يتقدم أمام بريست بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

جوارديولا: ريال مدريد كنج بطولة دوري أبطال أوروبا بـ 15 لقبا
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

إبعاد أعضاء مجلس الزمالك عن ملف الكرة واستمرار اللجنة الفنية

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

منوعات

المزيد

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية