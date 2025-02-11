سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي 13 سي

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمى 13 سي والذي يأتي مزودًا بمعالج MediaTek Helio octa-core ومحسّن بنظام تشغيل MIUI 14.

وتقدم فيتو خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمى 13 سي.

مواصفات هاتف شاومي

يأتى هاتف شاومي ريدمي 13سي، مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G85 ويتميز بشاشة حية بحجم 6.74 بوصة مع تصميم رفيع بسمك 8.09 مم، وإطار أمامي مسطح وبألوان مستوحاة من الطبيعة وهى Midnight Black، Navy Blue، Clover Green، Glacier White.

وتتسم شاشة شاومي ريدمى 13 سي والتي تأتي بحجم 6.74 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز،من نوع LCD، وتقنية DC Viewing وشهادة TÜV للحد من الضوء الأزرق المنخفض وتقليل تقنية Flicker Free للتقليل من إجهاد العين.

يتسم هاتف شاومي بكاميرا خلفية ثلاثية محسنة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية متطورة بدقة 8 ميجابكسل، توفر تحسينًا بنسبة 34.9٪ في سرعة التقاط الصور عند استخدام وضع الليل، سواء للتصوير في ظروف إضاءة منخفضة أو تسجيل الفيديو.

كما يُقدم الهاتف 10 فلاتر متقدمة للكاميرا، مما يساعد المستخدمين على تحقيق رؤية أوسع.

سعر هاتف شاومي

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Helio octa-core ومحسّن بنظام تشغيل MIUI 14، حيث يوفر Redmi 13C أداءً سلسًا للألعاب ومشاهدة الفيديو مع دعم توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت, تصل سعة الذاكرة إلى 8 جيجابايت بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة، ليصل إجمالي الذاكرة إلى 16 جيجابايت البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة (نمطي) تضمن أداءً عاليًا وطويل الأمد.

يحتوي هاتف شاومي على منفذ USB Type-C المحسن الذي يدعم شحن PD السريع بقوة 18 وات لضمان استمرارية الأداء أثناء التنقل المستمر.

يأتى الهاتف فى أكثر من نسخة، ويبلغ سعره للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6500 جنيه وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 7500 جنيه.

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