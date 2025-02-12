هنقدم حل، محور لقاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ لتعزيز الثقافة البرلمانية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم عقد أعضاء هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، اللقاء الحوارى وتفعيل مبادرة "هنقدم حل" بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، تزامنًا مع إطلاق المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال عقد اللقاءات مع الشباب للإستماع إليهم ومناقشة القضايا المحلية والتحديات الوطنية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

تمكين الشباب من مناقشق القضايا المحلية والتحديات الوطنية

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إشراك أعضاء الجمعية العمومية لنموذج المحاكاة في الأنشطة والفعاليات التي تستهدف أعضاء النموذج، إيمانًا بدور الشباب في بناء المجتمع وتعزيز استقراره، وتمكينهم من مناقشة القضايا المحلية والتحديات الوطنية وإيجاد حلول مبتكرة لها، فهم شركاء في بناء وتنمية المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء اجتماع هيئة مكتب النموذج، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، برئاسة وائل الشريف عضو نموذج المحاكاة وعطية محمد وكيل أول ومحمد على وكيل ثانى والأعضاء المنتخبين والمعينين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مراكز الشباب.

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