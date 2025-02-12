القبض على منتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين وسرقة أموالهم بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنبن بأسلوب انتحال الصفة.. وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب "انتحال الصفة" بقنا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بكفر الشيخ) وبحوزته (3 هواتف محمولة - 6 خطوط محمول "بفحصهم فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد على إرتكاب الواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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