كواليس جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد.. اعترافات صادمة للجناة.. الدفاع يدعي إصابتهما باضطراب ثنائي القطب.. ومرافعة نارية لجدة المجني عليه

كشفت محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق في الشيخ زايد، كواليس مثيرة عن حياتهما الشخصية وكيفية ارتكابهما الجريمة، كما قدم دفاع المتهمين طلبات بعرض الجناة على مستشفى الأمراض النفسية، وقدمت جدة المجني عليه مرافعة نارية أمام هيئة المحكمة.

النيابة تتلو أمر الإحالة في المحاكمة

في البداية تلى رئيس النيابة أمر الإحالة، وقال ان المتهمين هم: «مارك.م.ن.ح»، و«يوسف.م.أ.م»، و«إبراهيم.ح.ع.ا» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسون؛ بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه ع.ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به.

وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية

طالبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحاكمة

وخلال جلسة المحاكمة، طالب دفاع متهمين بقضية قتل ابن السفير في مدينة الشيخ زايد، بإيداعهما إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، كونهما غير مدركين لتصرفاتهما، بسبب «مس شيطاني»، وقال ان المتعم الأول مصاب بالاضطراب الوجدانى ثنائي القطب، والذى يؤثر على قدرته العقلية بما يؤدى لاندفاعات سلوكية غير محسوبة المخاطر.

وقدم المحامى، مستند يضم تقرير طبيا لأحد الأطباء، هو إخصائى الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، والذى أثبت فيه أن موكله حضر إلى عيادته بتاريخ 9 يونيو 2022 -قبل عامين من الجريمة-، لافتًا إلى أن المتهم انتابته أعراض دهانية تتمثل في إصابته بـ«مس شيطاني»، وانتهى تقرير الطبيب وفق الدفاع إلى إصابة موكله بذلك المرض الذي يؤدى لعدم قدرته على اتخاذ القرارات وقت معاناته، ومعه يسهل خداعه والتحكم فيه، مطالبا بإيداعه بأحد مستشفيات.

وطالب دفاع «يوسف»، المتهم الثانى، بإيداع موكله إحدى دور الرعاية الطبية والنفسية والعقلية، للوقوف على سلامة قواه العقلية، إلى جانب الاستعلام من شركات المحمول عن الموقع الجغرافى لتواجد موكله بداية من 3 سبتمبر حتى 7 سبتمبر الماضى -وقت الجريمة-، فضلًا عن التصريح بالحصول على صورة رسمية من الملف الطبى الخاص لموكله من أحد المستشفيات بالمعادي.

اقرا ايضا: قبل نظر أولى جلسات المحاكمة.. تفاصيل التحقيقات في قضية قتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

مرافعة نارية لجدة المجني عليه: خنجره في صدورنا

تقدمت بمرافعة جدة المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، حيث قالت إن عمرها 82 سنة، ومازالت تعمل محامية، وأصرت على تولي قضية حفيدها، قائلة: دول يا أفندم قتلوا حفيدى وكسرونا كلنا والخنجر اللي قتله به موجود في صدورنا لحد دلوقتى.

وقدمت لهيئة المحكمة حافظة مستندات قالت إنها تضم السيرة الذاتية لحفيدها وما فعله لإعلاء سمعة بلاده، حتى ذاع صيته في العالم، وأنه كان محب لبلده، يعمل علي الزراعة في أراض صحراوية، ويهتم بالزراعة في اجود انواع الأراضي، وكان بيروي الأراضي بالتنقيط علشان توفير المياه، وكان يشتري المواسير المخصصة لذلك.

وقصت كيفية اكتشافهم الجريمة، حيث قالت أن والدة المجنى عليه قلقت عليه، لعدم الاتصال عليها يوم كامل على غير العادة، فوصل والده إلى شقته في الشيخ زايد واستعان بنجار، وبكسر الباب اكتشف جثمان الابن ملفوفًا في سجادة.



المتهم الأول في القضية يكشف تفاصيل حياته وارتكابه للجريمة

وعندما سألت المحكمة المتهم الأول «يوسف.م»، طالب في أكاديمية إيميس بمدينة الإنتاج الإعلامي عن الاتهامات الموجه إليه، وسبب اقباله علي ارتكابها، حيث قال: انا اكبر اخواتي، حصل تحول في حياتي، لما أمي خانت ابويا، واطلقت من ابويا وانا عندي ٧ سنين، واتجوزت اللي خانته معاه، وراحت عشت عند جدتي في حدائق المهندسين في الشيخ زايد، لحد ما نسيت الموضوع شوية، بعد كده بدأت طريق المخدرات وتعاطيت الحشيش واللي عملهولي صاحب ليا.

وأضاف: مارك صاحبي من أيام الطفولة، مكنش ليا صحاب غيره، وهو الوحيد اللي كان بيسمع مشاكلي، وكان بيقولي اسيب البيت دايمًا، هو اللي عرفني طريق المخدرات، قلبه ميت ومبيخفش من حاجة، جدتي أم أبويا الوحيدة اللي كانت حنينة عليا وأبويا وأمي كانوا قاسين عليا وبيزعقولي وبيضربوني ودايمًا، ومش قادر أنسى أمي وأبويا بيخانقوا مع بعض وأنا صغير، وكان أبويا بيضرب أمي جامد لدرجة إن أنا روحت اتعلم ايكيدوا مخصوص علشان أبويا ميعرفش يضربني.

واستكمل: اتعلمت الايكيدوا وهو عبارة عن فن تكسير العظام والكابتن اللي دربني علمني لو عايز أعجز حد اضربه على كتفه في مفصل معين، ولو عايز الخصم بتاعي ميمشيش لمدة معينة بضربه على رجله من ورا، وفضلت اتعلم الايكيدوا مدة 6 شهور لحد ما اتقنته وبدأت استفيد بيه في حياتي، ونفعني لما أبويا جه يضربني مسكت إيده وكسرت حاجز الخوف، واتصدم من دفاعي عن نفسي وقوة قلبي.



كيفية ارتكاب جريمة قتل المتهم

وعن ارتكابه للجريمة، قال أنا كنت عارف المجني عليه عمرو بسيوني، أول مرة أشوفه كانت من 6 شهور، لما كان راكن عربيته في المكان اللي إحنا بنركن فيه، فاتكلمت معاه أنا وأخويا (آدم) واتعرفنا على بعض، وخرجت معاه يومها camping في صحراء طريق الفيوم، وعرفت عنه كل حاجة إنه غني جدًا وبيشتغل حاجات أون لاين وحياته شبه حياتي شوية، علشان هو عايش لوحده بعيد عن أهله.

واستكمل: فكرت إديله فلوسي يشغلهالي في الأون لاين، والفلوس كنت محوشها وكانت 15 ألف جنيه والاتفاق كان عبارة عن إديله الفلوس هو يشغلهالي ويجبلي مبلغ 25 ألف جنيه خلال شهر، خلال الخلاف بيني وبين عمرو بسيوني بدأ لما مدة الشهر اللي وعدني بيها عدت ومدانيش الفلوس لدرجة إني فضلت أطالبه بالفلوس وبيهرب مني من شهر 6 لشهر 8، ومفيش نتيجة، والحلول كلها اتفقلت في وشي فروحت قابلت صاحبي الوحيد (مارك) في الجنينة بتاعه حدائق المهندسين وحكيت له الحوار.

واضاف انه اتفق مع صاحبه مارك علي سرقته، وخططوا لسرقة المجني عليه لعلمهم بأنه يمتلك ثروة مالية، إذ استولوا على سيارته المرسيدس الخاص ومبلغ 530 ريالًا سعوديًّا وبعض الأجهزة الكهربائية في الفيلا.

كما اعترف بأنهم تسللوا إلى مسكن المجني عليه ودخلوا من سطح الفيلا ثم دخلوا على المجني عليه غرفة النوم خلال نومه وصعقوه بالكهرباء، لكنه استيقظ وحاول الهروب منهم، فطعنه المتهم بخنجر في الصدر، وحاول المجني عليه الفرار والاستغاثة بالجيران وفتح باب الفيلا لكنهم ظلوا يعتدون عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد بأنهم نفذوا جريمتهم بقتل المجني عليه، وتناولوا زجاجتين من المواد الكحولية بجانب جثته، ليدبروا كيفية إخفاء جثمانه.

تأجيل محاكمة المتهمين في القضية

وفي النهاية قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10.5 تاجيل محاكمة المتهمين الثلاثة لجلسة 7 ديسمبر.