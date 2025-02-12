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حوادث

إحالة سائق بتهمة التسبب في مصرع طفل بالسلام للمحاكمة

متهمون، أرشيفية
متهمون، أرشيفية

أمرت نيابة السلام إاحالة قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة السلام، للمحاكمة الجنائية.

مصرع طفل صدمته سيارة إثر عبور الطريق بالسلام 

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (طفل 7 سنوات)، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة

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