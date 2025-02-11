حبس سائق بتهمة التسبب في مصرع طفل بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

مصرع طفل صدمته سيارة إثر عبور الطريق بالسلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (طفل 7 سنوات)، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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