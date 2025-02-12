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حوادث

المتهمان باختطاف سائق بالزيتون يعترفان بارتكاب الجريمة لرد أموال أختهما

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى عاطلين متهمين بخطف سائق واحتجازه لعدم رده أموالا اقترضها من شقيقتهما، باعترافات تفصيلية أمام  نيابة الزيتون


وقال المتهمان: إن المجني عليه قد اقترض من أختهما مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، ثم رفض رده وفي كل مرة تطلبه منه يماطل ويرفض السداد.


وأضاف المتهمان أنهما قررا اخذ المبلغ من المجني عليه بأي طريقة فقاما باختطافه واحتجازه واكراهه على التوقيع على ايصالات أمانة بالمبلغ حتى يتمكنا من تقديمها للنيابة وشكايته واجباره علي رد المبلغ إلى شقيقتهما.


ضبط سائق احتجزه شقيقان بمنطقة الزيتون

كان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من ربة منزل،  مقيمة بدائرة القسم بقيام شخصين باصطحاب شقيقهــــا سائق، مقيم دائرة القسم لتسوية بعض الخلافات المالية بينهم، واحتجازه ومطالبتها وأهلها برد مبلغ مالى "سبق وأن اقترضه دون رده".

وبالفحص وإجـراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة،  مالك مكتبة وشقيقه، وبصحبتهمــا المجنى علـــــيه “مصاب بجــــرح سطحى” وبمواجهتهمــا اعترفا بقيامهما باحتجازه والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كُرهًا عنه لاقتراضه مبلغ مالى من شقيقتهما وعدم رده، وتم بإرشادهما ضبط (إيصالات الأمانة المُشار إليها مُذيلة بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحتوي على مقطع فيديو لواقعة التعدي على الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون

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