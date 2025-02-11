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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف سائق واحتجازه في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف سائق واحتجازه لعدم رده أموالا اقترضها من شقيقتهما بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

ضبط سائق احتجزه شقيقان بمنطقة الزيتون

كان تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل،  مقيمة بدائرة القسم بقيام شخصين باصطحاب شقيقهــــا سائق، مقيم دائرة القسم لتسوية بعض الخلافات المالية بينهم، واحتجازه ومطالبتها وأهلها برد مبلغ مالى "سبق وأن إقترضه دون رده".

 

وبالفحص وإجـراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة،  مالك مكتبة وشقيقه، وبصحبتهمــا المجنى علـــــيه “مصاب بجــــرح سطحى” وبمواجهتهمــا إعترفا بقيامهما بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كُرهًا عنه لإقتراضه مبلغ مالى من شقيقتهما وعدم رده، وتم بإرشادهما ضبط (إيصالات الأمانة المُشار إليها مُذيلة بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحتوى على مقطع فيديو لواقعة التعـدى على الشاب،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محكمة جنح الزيتون قسم شرطة الزيتون النيابة العامة منطقة الزيتون

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