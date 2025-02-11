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محافظات

كشف تلاعب بماكينات صرف "العيش" بأحد المخابز فى الإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، و تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والبقالين التموينيين

 

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ونفذت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له  أمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب  ومحمود الديب وأحمد شكرى مفتشى الإدارة عدة حملات على المخابز البلدية والبقالين التموينيين.

أسفرت عن ضبط عدد ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية بمخبز بلدى آخر، وضبط مخبز بلدى لتصرفه فى ٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير ٣٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير عدد ٤ محاضر  توقف لمخابز بلدية   وتحرير عدد ٦ محاضر عدم نظافة أدوات عجين وتحرير محضر لبقال تموينى لضبط ماكينة صرف مقررات تموينية خاصة ببقال آخر وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لبقال تموينى


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

 

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المهندس السيد حرز الله الفريق أحمد خالد مديرية تموين الاسكندرية

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