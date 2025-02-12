تحرير 8 مخالفات في حملة تموينية على المخابز بكفر الشيخ

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دسوق حملاتها التموينية المكثفة على المخابز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضمان توفير خبز جيد للمواطنين وفق الاشتراطات الصحية والمعايير القانونية.

وفي هذا الإطار، فقد تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، جهود إدارتي تموين بندر ومركز دسوق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، وإدارة الصحة، حيث استهدفت الحملة التفتيش على المخابز لمراجعة جودة الخبز، والتأكد من الالتزام بالوزن المقرر، وفحص ماكينات الصرف، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وأسفرت الحملة التموينية من تحرير 8 محاضر مخالفات، شملت: 4 محاضر نقص وزن رغيف الخبز، 2 محضر لعدم الإلتزام بالمواصفات القياسية للخبز، محضر واحد لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر واحد لانعدام النظافة في أدوات العجين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات الرقابية على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم لمواجهة أي تجاوزات تؤثر على جودة الخبز المدعم الذي يعد سلعة أساسية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.