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حوادث

تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية في حريق شقة مصر الجديدة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة حول حريق شقة سكنية نشب بها حريق في شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة. 

وتبين من التحقيقات أن ماسا كهربائيا صادر من الوصلات وراء اندلاع النيران.
كانت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الخليفة المأمون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مصحوبة إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الوحدات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، بعد أن تفحمت محتويات الشقة دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.


تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة

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