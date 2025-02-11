انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الخليفة المأمون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.



وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مصحوبة إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الوحدات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، بعد أن تفحمت محتويات الشقة دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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