الأربعاء 12 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار اليوم ، شهد سعر صرف الدولار، حالة من الاستقرار، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري.


سعر الدولار اليوم 

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

الدولار في البنك المركزي المصري 

 وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.39 جنيها للشراء و50.53 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.  

سعر الدولار
سعر الدولار

 اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولارمقابل الجنيه في البنك الأهلي  حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.  

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار

سعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

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عوامل تساعد في استقرار الدولار 

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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