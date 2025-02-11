الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع كبير لسعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم ، شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا كبيرا بنحو 17 قرشا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 في البنك المركزى المصرى.


سعر الدولار اليوم 

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

الدولار في البنك المركزي المصري 

 وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.39 جنيها للشراء و50.53 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.  

سعر الدولار
سعر الدولار

 اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي  حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.  

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار

سعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

سعر الدولار
سعر الدولار

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار اليوم الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

مواد متعلقة

4662 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-02-2025

ارتفاع كبير لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 11 فبراير 2025

سعر الدولار في البنوك بختام التعاملات اليوم 10 فبراير

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 10- 02- 2025

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية التعاملات اليوم 10 فبراير

أسعار الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير لسعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

دعوة مفتوحة، لا يوجد موعد محدد لزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن حتى يتم تأجيلها

المستشار الألماني يهدد ترامب بـ"رد أوروبي سريع"

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

ملك الأردن يغرد على "إكس" بعد انتهاء لقاء ترامب: أكدت على رفض تهجير الفلسطينيين

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف نظام كوكبي يتحرك بسرعة تفوق ضعف سرعة النظام الشمسي

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بتجاوز العقبات والصعوبات

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2025؟

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية