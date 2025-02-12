بعد السجين فوجل، ترامب: معتقل أمريكي آخر في موسكو سيتم الإفراج عنه اليوم

قال الرئيس دونالد ترامب، إنه سيتم إطلاق سراح مواطن أمريكي آخر اليوم الأربعاء، لكنه لم يحدد اسم المواطن أو الدولة التي ستقوم بإطلاق سراحه، وذلك بعد إفراج روسيا عن الأمريكي مارك فوجل.

وأمس الثلاثاء، ذكر ترامب في البيت الأبيض خلال استقباله للدبلوماسي الأمريكي السابق فوجل، الذي حكم عليه بالسجن في روسيا بتهمة تهريب المخدرات وتم الإفراج عنه مؤخرا: “سيتم إطلاق سراح شخص آخر اليوم (الأربعاء)، ستعرفون ذلك قريبا”.

شدّد الرئيس الجمهوري على أن المدرّس الأمريكي فوجل تمكّن من العودة إلى الولايات المتحدة بفضل عملية تبادل «عادلة للغاية ومعقولة للغاية» أجرتها إدارته مع موسكو، قال إن «شخصا آخر سيتمّ إطلاق سراحه غدا» الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.



استقبال حافل

وحظي المعلم الأمريكي مارك فوجل، الذي أطلقت روسيا سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات ونصف في السجن، باستقبال حافل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض عقب عودته إلى وطنه من موسكو.

وقال فوجل، الذي كان يضع العلم الأميركي على كتفيه «أشعر أنني الرجل الأوفر حظا على وجه الأرض الآن. أنا مدرس من الطبقة المتوسطة يعيش الآن في عالم الأحلام».

وقال ترامب وهو يقف بجانب فوجل في غرفة الاستقبال الدبلوماسي في البيت الأبيض «يبدو لي في حال جيدة للغاية».



ترامب يشكر الرئيس الروسي

وجاء إطلاق سراح فوجل (63 عاما)، الذي ظل محتجزا في روسيا منذ أغسطس 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما، في الوقت الذي يسعى فيه ترمب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إن إطلاق سراح فوجل «قد يكون جزءا بالغ الأهمية» من إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووجه ترامب وفوجل الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراحه.



إظهار لحسن النية

وتم إطلاق سراح فوجل خلال زيارة غير معلنة لروسيا قام بها مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي توقف في موسكو لاصطحابه.

ونشر مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر صورة لفوجل، وهو من ولاية بنسلفانيا، على متن الطائرة عائدا إلى بلده.

وعندما سُئل ترامب عما تنازلت عنه الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح فوجل، قال «ليس الكثير»، ووصف الإفراج عنه بأنه إظهار لحسن النية من جانب الروس.

وقال ترامب «حظينا بمعاملة رائعة جدا من روسيا. في الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة يمكننا من خلالها إنهاء تلك الحرب (في أوكرانيا) ووقف قتل الملايين من الناس».

وحُكم على فوجل بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة تهريب المخدرات بعد اعتقاله في مطار شيريميتييفو بموسكو في أغسطس 2021 وبحوزته 17 جراما من الماريجوانا، والتي قال إنها للاستخدام الطبي.

وقالت عائلة فوجل في بيان «نحن ممتنون بشدة ومرتاحون وتغمرنا المشاعر لأنه بعد احتجاز دام أكثر من ثلاث سنوات، عاد الأب والزوج والابن مارك فوجل أخيرا إلى الديار».

وأكد محامي فوجل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية إطلاق سراح موكله.

كما قال لوكالة تاس «في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس تم إطلاق سراحه... عفو أم شيء آخر».

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